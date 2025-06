Migranti. Von der Leyen: “La lotta ai trafficanti resti prioritaria. La risposta è nella prosperità dell’Africa”

in

Roma, 23 giugno 2025 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito con forza l’importanza di mantenere la lotta al traffico di esseri umani in cima all’agenda politica internazionale, sottolineando che, nonostante i trend in diminuzione, “ancora migliaia di vite vengono perse ogni anno” a causa dell’attività criminale dei trafficanti, che continuano a generare “miliardi di profitti” sfruttando la disperazione dei migranti.

Von der Leyen ha parlato al termine della conferenza sul Global Gateway e il Piano Mattei, tenutasi a Roma, durante la quale ha richiamato l’attenzione dei partner europei e africani sulla necessità di una risposta strutturale e condivisa al fenomeno migratorio.

“Dobbiamo mantenere la lotta al traffico di esseri umani in alto sull’agenda, come concordato al vertice dei leader del G7 pochi giorni fa”, ha dichiarato.

La presidente ha inoltre evidenziato come la soluzione alla sfida migratoria non possa prescindere dalla crescita e dalla stabilità del continente africano, affermando che:

“Questa rappresenta un elemento chiave della nostra agenda comune con i partner africani, perché la risposta a questa sfida risiede nella prosperità in Africa”.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la cooperazione tra l’Unione Europea e l’Africa, attraverso investimenti infrastrutturali, sviluppo sostenibile e creazione di opportunità economiche nei paesi di origine e transito dei flussi migratori. Il Piano Mattei, promosso dall’Italia, e l’iniziativa Global Gateway della Commissione europea convergono proprio su questi obiettivi.

In un contesto in cui il dibattito europeo sull’immigrazione continua a essere fortemente polarizzato, le parole di von der Leyen assumono un significato politico rilevante, riaffermando l’approccio multilaterale e la dimensione strutturale delle soluzioni da mettere in campo.