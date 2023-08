Migranti. Zaia (Veneto): “Preoccupati perché non ci sono più spazi. Dove è l’Europa?”

Roma, 23 agosto 2023 – Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha lanciato un appello pressante nel corso di un punto stampa a Venezia riguardo alla crescente sfida rappresentata dal flusso migratorio che sta investendo la regione. Con quasi 9.000 persone ospitate, la situazione sta raggiungendo un punto critico, secondo Zaia, che sottolinea la preoccupazione per la mancanza di spazi e la potenziale inquietudine che potrebbe derivarne.

La solidarietà, secondo Zaia, deve rimanere un valore fondamentale, ma deve essere erogata in maniera seria e strategica. Tuttavia, l’emergere del problema di sovraffollamento e la necessità di garantire dignità ai migranti pongono l’accento sulla sostenibilità dell’accoglienza. Il governatore affronta il dilemma etico di trovare un equilibrio tra la volontà di assistere chi cerca rifugio e la capacità reale di farlo senza compromettere la qualità della vita dei migranti e la stabilità sociale.

La minaccia di tendopoli e grandi assembramenti, come quello riscontrato a Cona, pone l’accento sulla necessità di gestire il flusso migratorio in modo ordinato ed efficiente. Il presidente Zaia richiama l’attenzione sulla responsabilità dell’Europa in questa situazione. La sua critica all’assenza dell’Europa in questa partita mette in luce la mancanza di una strategia globale e coordinata per affrontare le sfide migratorie che coinvolgono l’Italia e altri paesi del continente.

L’appello di Zaia per chiedere che l’Europa “scenda in campo” sottolinea la necessità di una risposta comune e condivisa a livello europeo. L’Italia non può essere lasciata da sola a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza migratoria. La richiesta di un intervento europeo rappresenta una sfida alle nazioni del continente a cooperare e a sviluppare politiche e risorse condivise per affrontare questa crisi.