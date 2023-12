Migrazione e asilo: riunito al Viminale il Tavolo nazionale di coordinamento

in

Roma, 19 dicembre 2023 – Il Capo dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Laura Lega ha presieduto, nella giornata di venerdì scorso al Viminale, il Tavolo di coordinamento nazionale in materia di immigrazione e asilo, che riunisce le amministrazioni interessate, la Conferenza delle Regioni, l’Upi, l’Anci, l’UNHCR e il Tavolo Asilo, che raggruppa le associazioni maggiormente attive nel settore della protezione internazionale e della tutela dei migranti.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un punto di situazione, a chiusura dell’anno, in ordine alle principali tematiche che, anche in prospettiva, necessitano di una pianificazione volta al rafforzamento delle misure orientate a garantire, sui territori, coesione sociale, legalità e sostenibilità del sistema nazionale di accoglienza.

Il Capo dipartimento ha svolto una breve analisi del fenomeno migratorio, alla luce del trend di arrivi (dal 1° gennaio al 15 dicembre 2023 sono sbarcati in Italia 153.407 migranti rispetto ai 98.653 nel 2022) dando atto, al contempo, di un incremento dei posti in accoglienza.

I partecipanti al Tavolo hanno sottolineato la particolare positività dell’incontro, dando piena disponibilità a contribuire al confronto in materia. È stato, pertanto, condiviso un metodo di lavoro che proseguirà nei prossimi mesi e che consentirà di strutturare una proficua collaborazione; in questa prospettiva, il Tavolo tornerà a riunirsi all’inizio del prossimo anno.