Milan-Inter under 12: insulti razzisti ai genitori di un giocatore

Roma, 20 febbraio 2023 – Ancora una volta il calcio diventa palco di un episodio di razzismo. E’ successo a Venaria, durante un torneo giovanile, mentre si sfidavano le squadre under 12 di Inter e Milan. Alcuni spettatori, infatti, probabilmente genitori di qualche sportivo, avrebbero urlato degli insulti razzisti nei confronti di una coppia di genitori di colore.

Razzismo durante una partita di calcio giovanile

Sul posto, immediatamente, sono intervenuti i Carabinieri e gli operatori della Croce Rossa, anche se non risultano esserci stati dei feriti. In ogni caso, per evitare che la situazione potesse degenerare, l’arbitro ha deciso di sospendere la partita fino a quando non è tornata la calma tra gli spettatori. E’ chiaro però che il mondo del calcio continua a essere avvelenato da episodi di razzismo. Ed è ancora più grave quando questi episodi accadono di fronte agli occhi di bambini, che rischiano di crescere con un terribile esempio.

La Fifa sta provando a combattere questo fenomeno, tuttavia per ora la strada sembra ancora lunga. Un primo passo, però, è sicuramente l’iniziativa “Say No to Racism“, che cerca di sensibilizzare i tifosi, i giocatori e le organizzazioni sportive sull’importanza di una cultura sportiva inclusiva e rispettosa.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia