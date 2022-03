Ministero Interno: online la scheda con informazioni utili per favorire la regolare permanenza dei profughi ucraini in Italia

in

Roma, 10 marzo 2022 – Il ministero dell’Interno e il dipartimento della Protezione civile hanno realizzato una scheda dedicata ai profughi ucraini in arrivo in Italia per favorire la loro regolare permanenza sul territorio nazionale.

Tra le indicazioni contenute: gli obblighi sanitari da rispettare secondo la normativa anti-Covid 19, a chi rivolgersi per usufruire di un alloggio, le modalità per regolarizzare la propria posizione in Italia e altre informazioni utili.

La scheda è scaricabile dal sito del Viminale in lingua ucraina, inglese e italiana.

BENVENUTO IN ITALIA (brochure)

WELCOME TO ITALY (brochure)

ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО ІТАЛІЇ (Брошура)