Minori stranieri non accompagnati: accordo tra prefettura e comuni della provincia di Reggio Emilia per gestire l’accoglienza

Roma, 22 novembre 2023 – Stipulata un’intesa tra prefettura e comuni della provincia di Reggio Emilia per «affrontare insieme la sfida dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati», assicurando il contributo di tutti gli enti locali in rapporto alla popolazione, come ha spiegato il prefetto Maria Rita Cocciufa in occasione della firma dell’accordo, sottoscritto ieri anche dal sindaco del capoluogo, Luca Vecchi, e dal presidenti delle unioni di comuni del territorio, con il coordinamento del presidente della provincia Giorgio Zanni.

Obiettivo, razionalizzare e ottimizzare la risposta a un fenomeno che ha avuto un forte impatto sulla provincia. Con l’adesione all’intesa, infatti, i comuni, tramite le rispettive unioni, si impegnano ad accogliere i minori stranieri non accompagnati (Msna) – sia quelli che vengono rintracciati sul territorio che quelli trasferiti dai luoghi di sbarco – secondo i criteri di riparto, le modalità di presa in carico e la programmazione territoriale delle accoglienze previsti dal documento.

In particolare, per quanto riguarda il riparto proporzionato agli abitanti, l’accordo stabilisce che per i primi 108 minori sarà di uno ogni 5000 abitanti, mentre sotto l’aspetto della presa in carico viene valorizzato il ruolo del pronto intervento sociale (Pris) come servizio organizzato su base provinciale che, dopo averne curato la prima fase, prende contatti con il servizio sociale dell’ente al quale, in base alla rotazione stabilita, spetta l’accoglienza, occupandosi anche del trasporto e delle comunicazioni all’autorità giudiziaria minorile.

Ai fini dell’accoglienza, considerato il contesto emergenziale, i servizi sociali di volta in volta interessati potranno utilizzare, oltre alle strutture adibite, anche soluzioni straordinarie come strutture ricettive, religiose, comunità o abitazioni, con l’impegno di inserire non appena possibile i ragazzi in contesti dedicati.