Nasce l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio

Roma, 22 gennaio 2026 – Al termine del progetto “Ci siamo”, prende forma una nuova iniziativa stabile di collaborazione dedicata a una delle aree più delicate e meno esplorate delle politiche sociali: quella delle persone con disabilità e background migratorio. È stato infatti istituito l’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio, uno spazio strutturato di confronto, analisi e co-progettazione tra enti pubblici e del terzo settore, con l’obiettivo di approfondire bisogni, condizioni di vita e criticità di una popolazione che spesso incontra ostacoli nell’accesso ai servizi e forme di discriminazione intersezionale.

L’Osservatorio nasce come prosecuzione naturale del progetto “Ci siamo”, promosso da Fondazione ISMU, LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità e Caritas Ambrosiana. Un progetto che ha favorito una collaborazione stabile tra realtà impegnate nei campi della disabilità e della migrazione, promuovendo lo scambio di competenze e la costruzione di risposte più adeguate a fenomeni complessi e spesso invisibili.

L’Obiettivo dell’Osservatorio è consolidare il dialogo avviato, sostenendo la consapevolezza dei diritti, l’accesso alle opportunità e la piena partecipazione alla vita sociale, familiare e lavorativa delle persone con disabilità e background migratorio. Un impegno che punta a rafforzare politiche e pratiche inclusive, capaci di leggere la realtà nella sua complessità.

Un ruolo centrale è svolto anche dal Comune di Milano, che ha aderito all’iniziativa attraverso il Milano Welcome Center per persone migranti e rifugiate e grazie alla rete dei 40 enti del terzo settore coinvolti nella coprogettazione del servizio. L’Osservatorio si configura inoltre come uno spazio aperto, disponibile ad accogliere la partecipazione di nuove associazioni, enti e organizzazioni interessate a contribuire al lavoro condiviso.

Tra i soggetti fondatori dell’Osservatorio figurano, oltre ai promotori iniziali, realtà di primo piano come l’ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Associazione L’Abilità, Associazione Franco Verga, Associazione Jasmine, Associazione Shukran Somalia, la Cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi, il CSD Diaconia Valdese, LEDHA Milano e la UILDM Milano – Unione Lotta alla Distrofia Muscolare.

La nascita dell’Osservatorio rappresenta un passo significativo verso una lettura più equa, integrata e realistica dei bisogni delle persone che vivono una doppia condizione di vulnerabilità, e conferma l’importanza di reti stabili, lavoro condiviso e responsabilità collettiva nel contrasto alle disuguaglianze.