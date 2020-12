Natalia Moskal, l’artista polacca e il suo tributo per il cinema italiano degli anni d’oro

Cantante polacca stupisce ancora con il suo nuovo album dedicato alle più belle canzoni della musica italiana e internazionale.

Roma, 2 dicembre 2020 – Da metà novembre possiamo ascoltare nelle radio il singolo “Mambo italiano” del nuovo album “THERE IS A STAR” (Fame Art /Agora Digital Music) dell’artista polacca NATALIA MOSKAL che vive e lavora da qualche anno in Italia.

Il nuovo progetto è dedicato ad alcuni dei brani più celebri della tradizione cinematografica e musicale italiana e non solo degli anni 50’ e 60’. L’album è composto da quattordici tracce il cui strato strumentale è stato riarrangiato in una versione orchestrale dal produttore Jan Stoklosa.

“Naturalmente, le composizioni e le parole non sono cambiate, ma abbiamo modernizzato un po’ lo strato strumentale, attenendoci agli arrangiamenti orchestrali – racconta Natalia Moskal. – Non ci sono suoni generati dal computer nell’album, queste sono canzoni registrate da persone su strumenti reali. Abbiamo grandi ospiti nell’album, strumentisti di prim’ordine e strumenti abbastanza insoliti, come un vibrafono o una fisarmonica, che secondo me non è una scelta scontata” – aggiunge.

Un anno fa è uscito il primo singolo di Natalia Moskal in italiano intitolato “(Im)perfetta”, (etichetta Fame Art) che è stata trasmessa nelle varie radio che ha segnato il suo esordio sul mercato musicale italiano.

Il 22 novembre 2020 Natalia è arrivata seconda nel concorso “Polacco dell’Anno in Italia” nella categoria Attività artistica per la sua attività artistica fino ad ora.

Fonte: Nasz Świat (www.naszswiat.it)