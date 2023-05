Nordio: “L’Italia in questa sfida non può essere lasciata sola: quello dei flussi migratori è un problema globale”

Roma, 12 maggio 2023 – “L’Italia ha una posizione molto chiara su questo, ed è quella che il problema dei migranti è europeo, per non dire globale. Non è pensabile che possa essere affrontato e risolto dall’Italia da sola. Quindi occorre una concentrazione europea di cui per altro cominciano a rendersi conto anche i partner. Perchè le persone che arrivano irregolarmente in Italia, poi inevitabilmente si disperdono anche in Europa.” Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in occasione del Festival Internazionale della Geopolitica Europea, ha risposto a una domanda presentata da Il Giornale.

Migranti, Nordio: “Quello dei flussi è un problema globale”

“Anche le vicende più recenti che riguardano i dissensi con altri paesi limitrofi dipendono da questo. Ed è stata una miopia degli altri paesi europei quella di non comprendere che l’Italia non può da sola affrontare questi problemi globali. Il nostro potere più che contrattuale secondo me è un potere di esperienza. Perchè essendo stati quelli che hanno affrontato per primi questi problemi, siamo quelli che ne conoscono meglio di tutti quelle che sono le conseguenze negative”, ha aggiunto poi durante l’intervista.

“Molti migranti arrivano indebitati con le organizzazioni criminali che li hanno traghettati. Non avendo né un lavoro né reddito, sono più o meno costretti a delinquere. Quindi a spacciare stupefacenti o a commettere reati contro il patrimonio. Quando tutta l’Europa si sarà resa conto che è un problema globale che va affrontato in termini unitari, anche da un punto di vista legislativo oltre che operativo, allora avremo fatto un grande passo avanti. L’Italia sta operando in questo senso con profondo convincimento e profonda determinazione, e credo che gli amici dell’Europa se ne stiano rendendo conto”, ha affermato infine.

