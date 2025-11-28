Nulla osta entro 30 giorni per lavoratori formati all’estero e altamente qualificati

Roma, 28 novembre 2025 – Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sulla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti a favore di cittadini e imprese. Il provvedimento introduce modifiche rilevanti anche in tema di immigrazione, con procedure più rapide e criteri aggiornati.

La prima novità riguarda i lavoratori che hanno completato all’estero i programmi di formazione professionale e civico-linguistica previsti dall’articolo 23 del Testo Unico Immigrazione. Per loro, il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro scende da 60 a 30 giorni. Questa accelerazione si affianca all’estensione a 12 mesi del periodo utile per richiedere il visto d’ingresso dopo la conclusione del corso, come previsto dal DL 146/2025 appena convertito in legge.

Viene dimezzato anche il tempo di rilascio del nulla osta per i lavoratori altamente qualificati, titolari della Carta blu UE (art. 27-quater TUI): da 90 a 30 giorni.

Un altro intervento riguarda i requisiti dell’alloggio che il datore di lavoro deve garantire allo straniero. Non si farà più riferimento ai parametri minimi dell’edilizia residenziale pubblica (ERP), ma ai criteri stabiliti da una circolare del Ministero della Salute su altezze minime e requisiti igienico-sanitari.

Infine, viene introdotta una procedura semplificata per l’idoneità alloggiativa dei dormitori stabili presenti nei cantieri, così come per alberghi e altre strutture ricettive che ospitano lavoratori.