Nuove opportunità di lavoro stagionale in Italia: ulteriori 40mila ingressi nei settori agricolo e turistico-alberghiero

Roma, 17 agosto 2023 – Negli ultimi mesi, l’Italia ha adottato importanti provvedimenti per incrementare le opportunità di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Con il recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) datato 19 luglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, sono stati resi disponibili ulteriori 40mila ingressi per lavoratori subordinati stagionali.

Questa mossa è stata una risposta diretta all’esaurimento delle quote precedenti, verificatosi durante il “click day” del 27 marzo, durante il quale si sono registrate oltre 150mila richieste di lavoro stagionale.

Le nuove quote, come dichiarato dal Ministero del Lavoro, saranno allocate per soddisfare parzialmente le domande pervenute dal “click day” fino al 14 agosto.

L’assegnazione seguirà un ordine cronologico di arrivo delle richieste e rispetterà le regole stabilite nel decreto flussi 2022, come precisato nella circolare congiunta datata 10 agosto e firmata dai ministeri del Lavoro, dell’Interno e dell’Agricoltura.