Nuovi cittadini. Ciani (Comune di Roma): “Col sindaco Gualtieri battaglia per riforma della cittadinanza”

Roma, 5 maggio 2022 – “La mozione che abbiamo approvato in Aula nasce da una riflessione culturale, nasce da una storia, dalla consapevolezza che i cittadini migranti non sono braccia per i lavori che i nostri concittadini non vogliono più fare, ma sono persone: uomini, donne, bambini che meritano tutti i diritti”. Così il capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani.

“Non vogliamo vedere i figli di queste persone, figli che frequentano le stesse scuole dei nostri, gli stessi luoghi dei nostri, come ospiti che prima o poi se ne dovranno andare. Non è solo voler tenere conto delle mutazioni del nostro Paese ma anche affrontarle con un’idea. Non si parla di ius soli, che non esiste ‘puro’ in quasi nessuno Stato, ma di ius culturae, ius soli temperato, ius scolae. Conosco la storia di tanti ragazzi, nati e cresciuti qui, che amano la nostra cultura e la nostra città.

In queste riforme – sottoliena Ciani – non c’è alcun automatismo, sono sempre i genitori che devono chiedere la cittadinanza, che oggi si ottiene dopo dieci anni di residenza, più 4 o 5 degli uffici. Non ci dimentichiamo che qui parliamo di una generazione ponte, di ragazzi che se tornano nei loro Paese vengono chiamati ‘gli italiani’, di ragazze cresciute con i nostri diritti che se tornano nei loro paesi dove sono sottomesse, vengono tacciate di essere occidentali e non accolte, se tornano qui sono trattate da straniere”.