Nuovi sbarchi a Lampedusa: oltre 1.500 migranti nell’hotspot che ne può accogliere 400

Roma, 21 febbraio 2023 – La situazione dell’immigrazione clandestina continua a destare preoccupazione in Italia, con Lampedusa che rimane un punto di arrivo privilegiato per i migranti che tentano di raggiungere le coste italiane attraverso il Mediterraneo.

Nella notte, altre 73 persone sono arrivate sull’isola, portando il numero di migranti presenti nell’hotspot di contrada Imbriacola a oltre 1.500, ben al di sopra della sua capacità di accoglienza di circa 400 posti. Tra i nuovi arrivi ci sono 11 donne e una decina di minori, che sono stati sottoposti a un primo triage sanitario prima di essere trasferiti nell’hotspot.

Per far fronte alla situazione, la prefettura di Agrigento, in accordo con il Ministero dell’Interno, ha attivato un piano straordinario di trasferimenti a bordo di navi militari e motovedette. L’obiettivo è quello di alleggerire la pressione sul centro di accoglienza di Lampedusa e garantire alle persone che arrivano un’adeguata assistenza e protezione.