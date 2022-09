Nuovo appello del Papa sui migranti: “Impegniamoci per un futuro più inclusivo”

Roma, 26 settembre 2022 – Nuovo appello ieri del Papa per l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati. “In questa domenica, – ricorda il Papa prima della recita dell’Angelus a Matera – la Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, sul tema “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”.

Rinnoviamo l’impegno per edificare il futuro secondo il disegno di Dio: un futuro in cui ogni persona trovi il suo posto e sia rispettata; in cui i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta possano vivere in pace e con dignità. Perché il Regno di Dio si realizza con loro, senza esclusi. E anche grazie a questi fratelli e sorelle che le comunità possono crescere a livello sociale, economico, culturale e spirituale; e la condivisione di diverse tradizioni arricchisce il Popolo di Dio. Impegniamoci tutti a costruire un futuro più inclusivo e fraterno!”.

“I migranti – ha concluso Bergoglio – vanno accolti, accompagnati, promossi e integrati”.