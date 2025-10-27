Nuovo vademecum per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

Roma, 27 ottobre 2025 – È stato pubblicato dal Ministero dell’Interno il nuovo Vademecum operativo “Presa in Carico e Accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)”, uno strumento pratico e aggiornato destinato a tutti gli operatori impegnati nella gestione, tutela e integrazione dei minori stranieri che arrivano in Italia senza familiari di riferimento.

Il documento rappresenta un supporto operativo fondamentale per i soggetti che, a diverso titolo, intervengono nella presa in carico dei MSNA e nell’erogazione dei servizi di prima accoglienza, offrendo indicazioni chiare e condivise per garantire una gestione omogenea e rispettosa dei diritti dei minori su tutto il territorio nazionale.

Il Vademecum è stato elaborato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, con il supporto dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo (EUAA) e in collaborazione interistituzionale con i principali enti coinvolti nelle politiche migratorie e di protezione dei minori: il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti), il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, il Servizio Centrale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), nonché organizzazioni internazionali come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF).

Attraverso questo nuovo strumento, il Ministero intende rafforzare il coordinamento istituzionale e migliorare la qualità dei percorsi di accoglienza, assicurando che ogni minore straniero non accompagnato riceva un’assistenza tempestiva, personalizzata e conforme agli standard europei e internazionali di tutela dei diritti dell’infanzia.

CONSULTA IL VADEMECUM