Open Arms accusa il governo italiano: “Vuole equiparare le Ong ai trafficanti”

Roma, 12 giugno 2025 – Dure parole da parte di Òscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms, che in una conferenza stampa al Parlamento europeo ha accusato direttamente il governo Meloni di essere l’ideatore di una proposta di direttiva europea che rischia di equiparare le Ong che salvano vite in mare ai trafficanti di esseri umani.

“C’è il governo italiano dietro questa proposta di direttiva europea che vuole trattare i trafficanti al pari delle Ong che salvano i migranti”, ha dichiarato Camps, sottolineando come l’ambiguità normativa sia, secondo lui, uno strumento politico per criminalizzare le organizzazioni umanitarie.

L’attivista ha poi lanciato un allarme sulla libertà di azione delle Ong nel Mediterraneo centrale, una delle rotte più attive e pericolose della migrazione verso l’Unione Europea:

“Se al governo italiano diamo l’opportunità di interpretare come vuole questa direttiva, tanto vale dare loro le chiavi delle nostre barche.”

Le affermazioni di Camps arrivano in un momento di forte tensione tra istituzioni europee, governi nazionali e società civile, con l’Italia che, insieme a Francia, Grecia e Malta, sta spingendo per una revisione delle politiche migratorie europee e per un maggior controllo sui soccorsi in mare.

L’intervento di Open Arms solleva seri interrogativi sui confini tra legalità, umanità e politica, in un contesto in cui le Ong continuano a essere strumento di salvataggio ma anche bersaglio di attacchi politici, specialmente lungo la rotta del Mediterraneo centrale.