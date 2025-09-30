Otto sbarchi a Lampedusa: 297 migranti arrivati, 505 ospiti nell’hotspot

Roma, 30 settembre 2025 – Notte e mattinata di sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore sono giunti 297 migranti. Dopo sette soccorsi effettuati dalle motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza, i militari hanno bloccato anche un tunisino che ha raccontato di essere arrivato con un kayak a molo Favarolo, imbarcazione che però non è stata ancora ritrovata.

I migranti sono stati intercettati e trasbordati da barchini e gommoni partiti sia dalla Libia che dalla Tunisia. I gruppi soccorsi erano composti da un minimo di quattro tunisini fino a un massimo di 69 persone, tra cui egiziani, eritrei, iraniani, siriani, sudanesi e somali.

Tre degli otto sbarchi hanno riguardato migranti che, secondo le loro dichiarazioni, sono salpati da Sfax e Al Mahdia, località tunisine ormai note come punti di partenza dei flussi verso l’Italia.

Tutti i nuovi arrivati sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove attualmente si trovano 505 ospiti, ben oltre la capienza ordinaria della struttura.