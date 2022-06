“Paghi solo quando trovi lavoro”: la tech School Develhope arriva in Romania

Roma, 17 giugno 2022 – “Paghi solo quando trovi lavoro”, è il modello efficace che ha scelto Develhope per potere contrastare la disoccupazione giovanile in modo concreto e garantire un accesso equo all’istruzione e alle opportunità offerte dal mondo STEM.



Si tratta della più grande Scuola di coding italiana online, che forma talenti altamente qualificati in soli 6 mesi. Ogni mese, circa 70-80 nuovi candidati provenienti da regioni affette da alti tassi di disoccupazione giovanile incontrano il Talent Acquisition Team di Develhope per prepararsi a lavorare con le tecnologie più richieste dal mercato ICT: da HTML a JavaScript, React, Node.js, Java, sino ad arrivare a SQL e Python.

I bootcamps intensivi della tech school sbarcano in Romania, con classi online in partenza tra il 27 e il 28 Giugno. La prima data vedrà protagonista il lancio del corso Full-Stack Web Development, mentre il 28 giugno avrà inizio il corso Data Engineering with Python. I programmi saranno indirizzati a ragazze e ragazzi che possiedono un diploma, in un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, disoccupati, sotto-occupati, o che abbiano voglia di reinventare la propria carriera partendo da 0 e gratuitamente.

Infatti, Develhope investe sui suoi studenti dando ad ognuno di loro la possibilità di pagare solo se e quando avranno firmato un contratto da sviluppatori. Grazie all’approccio innovativo della Scuola, gli studenti hanno flessibilità garantita: le lezioni sono interamente on demand e basate su progetti pratici. Non si lavora solo sul coding, ma anche sulle soft skills e sullo sviluppo umano degli studenti, attraverso percorsi di coaching fatti su misura.

La Scuola mira ad espandere il suo impatto sociale in Romania per formare top developers allineati ai più elevati standard europei e dare loro l’opportunità di far parte di quel 90% dei graduates Develhope che trova lavoro entro 4 mesi dalla fine del corso. Ciò avviene grazie al lavoro svolto dal Career Team della Scuola, in collaborazione con +200 aziende partner del suo network nazionale ed internazionale (tra queste: EY, Accenture, PwC, Bulgari, etc.).



Come afferma il team Develhope stesso: vogliamo scrivere codice per programmare un futuro migliore, un futuro che possa creare nuove condizioni di lavoro e società, in maniera professionale e gratuita.