Papa Francesco: “Inammissibili le perdite umane di migranti nel Mediterraneo”

Roma, 2 dicembre 2022 – Papa Francesco sottolinea “l’incapacità di trovare soluzioni comuni alla mobilità umana nella regione del Mediterraneo, che continua a comportare una perdita di vite umane inammissibile e quasi sempre evitabile”.

Un tema affrontato in un Messaggio inviato in occasione dei lavori dell’VIII Conferenza Rome MED Dialogues che termineranno domani, nel quale Francesco aggiunge che “la migrazione è essenziale per il benessere di quest’area e non può essere fermata”.

“Pertanto – ha spiegato il Pontefice – è nell’interesse di tutte le parti trovare una soluzione comprensiva dei vari aspetti e delle giuste istanze, che sia vantaggiosa per tutti, che garantisca sia la dignità umana sia la prosperità condivisa”.