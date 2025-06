Patto migrazione e asilo: la Commissione UE fa il punto sull’attuazione

in

Roma, 13 giugno 2025 – La Commissione Europea ha pubblicato una nuova Relazione sullo stato di attuazione del Patto sulla migrazione e l’asilo, adottato nel giugno 2024. A un anno dall’adozione e a metà del periodo di transizione, il bilancio è chiaro: sebbene siano stati registrati progressi significativi, l’obiettivo finale – un sistema completamente funzionante entro giugno 2026 – richiede sforzi ulteriori da parte degli Stati membri.

Una tabella di marcia comune

Nel Piano comune di attuazione, la Commissione aveva fissato tappe fondamentali per la costruzione di capacità giuridiche e operative che rendano possibile l’applicazione concreta del Patto. Il monitoraggio attuale riguarda l’avanzamento di ciascun elemento costitutivo del piano.

I principali ambiti d’intervento

Eurodac : la banca dati per le impronte digitali dei richiedenti asilo è al centro del sistema. Nonostante i progressi nella riforma del sistema , alcuni Paesi affrontano ritardi . La Commissione e eu-LISA offrono supporto tecnico.

: la banca dati per le impronte digitali dei richiedenti asilo è al centro del sistema. Nonostante i , alcuni Paesi affrontano . La Commissione e offrono supporto tecnico. Frontiere esterne : si stanno implementando nuove procedure di frontiera , ma restano criticità logistiche legate a risorse, personale e localizzazione dei punti di accertamento.

: si stanno implementando , ma restano legate a risorse, personale e localizzazione dei punti di accertamento. Condizioni di accoglienza : per contrastare i movimenti secondari , è cruciale garantire capacità sufficienti e dignitose condizioni in tutti gli Stati membri.

: per contrastare i , è cruciale garantire in tutti gli Stati membri. Procedure di asilo : gli Stati devono adeguarsi al nuovo quadro normativo. Serve più personale formato e una riduzione degli arretrati .

: gli Stati devono adeguarsi al nuovo quadro normativo. Serve e una . Procedure di rimpatrio : si punta a una migliore integrazione tra procedure di asilo e rimpatrio. I negoziati sul Regolamento sui rimpatri sono in corso.

: si punta a una tra procedure di asilo e rimpatrio. I negoziati sul sono in corso. Responsabilità condivisa : il principio di solidarietà richiede un corretto funzionamento del sistema Dublino e del ciclo annuale di solidarietà .

: il principio di richiede un corretto e del . Solidarietà concreta : si lavora al meccanismo permanente di solidarietà, previsto per giugno 2026. Il primo ciclo annuale è in programma per ottobre 2025 .

: si lavora al di solidarietà, previsto per giugno 2026. Il primo è in programma per . Piani di emergenza : ogni Paese deve assicurare preparazione e reattività in caso di flussi migratori improvvisi.

: ogni Paese deve assicurare in caso di flussi migratori improvvisi. Diritti fondamentali : è in corso la definizione di un meccanismo indipendente di monitoraggio , con consulenza legale gratuita per chi richiede protezione.

: è in corso la definizione di un , con per chi richiede protezione. Integrazione e percorsi legali: migliorano le politiche in materia di istruzione, salute, casa e lavoro, ma serve continuità nell’impegno.

Supporto finanziario e operativo

A maggio 2025 sono stati stanziati 3 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri, in particolare quelli coinvolti nella gestione dei rifugiati ucraini. Il sostegno include strumenti pratici, orientamenti tecnici e assistenza diretta da parte delle agenzie europee come Frontex, EUAA e eu-LISA.

Prossime tappe

La prossima relazione sullo stato di attuazione sarà pubblicata nell’ottobre 2025. La Commissione chiede ora impegno politico costante e una titolarità nazionale forte, essenziali per rispettare la scadenza del giugno 2026.

Un quadro giuridico equilibrato

Il Patto sulla migrazione e l’asilo riforma in profondità il Sistema europeo comune di asilo (CEAS). Mira a semplificare le procedure, ridurre i tempi di gestione, garantire equità tra gli Stati membri e tra diritti e doveri dei migranti. La sua attuazione completa potrebbe segnare un punto di svolta nella gestione della migrazione in Europa.