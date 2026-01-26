Permesso unico lavoro, avviato l’esame parlamentare del decreto di attuazione

Roma, 26 gennaio 2026 – Lo schema di decreto legislativo sul permesso unico lavoro entra ora all’esame del Parlamento. Le commissioni competenti di Camera e Senato dovranno esprimere un parere prima dell’approvazione definitiva del provvedimento, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 24 aprile 2024.

La direttiva introduce una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, prevedendo al contempo un insieme comune di diritti per i lavoratori stranieri che soggiornano regolarmente nell’Unione europea.

Il testo del decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio. Tra le principali novità, è stabilito che il permesso unico lavoro venga rilasciato dal questore entro 30 giorni dal completamento della domanda. In caso di rinnovo, il termine previsto è invece di 90 giorni.

Il provvedimento rafforza anche gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro, che dovrà comunicare tempestivamente al cittadino straniero interessato ogni informazione ricevuta in merito all’iter del nulla osta, aumentando così la trasparenza della procedura.

Una volta acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, lo schema di decreto tornerà all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva, completando l’iter di recepimento della direttiva europea nell’ordinamento italiano.