Pescara, riconosciuta la cittadinanza italiana a 11 stranieri residenti

Roma, 7 novembre 2022 – A Pescara ci sono 11 nuovi cittadini italiani: lo scorso 4 novembre, durante la Festa dell’Unità d’Italia, il sindaco ha riconosciuto la cittadinanza ad alcuni stranieri che vivono nel territorio. Il conferimento è arrivato dopo che i nuovi pescaresi hanno completato il percorso amministrativo previsto dalla legge per ottenere la cittadinanza.

Riconosciuta la cittadinanza italiana a 11 stranieri residenti a Pescara

“La cerimonia è stata sobria, ma molto emozionante, con qualche volto rigato da lacrime di gioia. Per me è stata l’occasione per ricordare mio padre, emigrato dopo la guerra in Venezuela, che, a un certo punto della sua vita, ha preso la cittadinanza venezuelana, conservando quella italiana, perché considerava quel Paese la sua seconda Patria. Auguri di cuore ai nuovi cittadini, da tempo inseriti nel tessuto sociale ed economico della nostra città”, ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci durante la cerimonia.

Il Comune di Pescara, tra l’altro, da tempo ha scelto di organizzare delle piccole cerimonie in municipio in occasione del conferimento delle cittadinanze agli stranieri, come segnale di vicinanza e accoglienza da parte della città e delle istituzioni pubbliche.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia