Pontida, i giovani della Lega al raduno con striscioni anti Islam e migranti

Roma, 23 settembre 2025 – Alla vigilia del tradizionale raduno della Lega sul pratone di Pontida, i giovani del partito si sono presentati con striscioni e cori che rivendicano l’identità leghista e prendono di mira immigrati e Islam.

Tra i cartelli più evidenti uno recitava: “Lega anti maranza, la remigrazione avanza”, accompagnato dallo slogan gridato a più voci: “L’Europa è cristiana non è musulmana”. Un altro striscione riportava la scritta “+ spiedo – kebab”, chiaro riferimento al contrasto tra tradizioni locali e cucina straniera.

Non sono mancati richiami ad altre figure e slogan simbolici: un grande striscione è stato dedicato a Charlie Kirk, con la frase “Il vostro silenzio uccide due volte” e l’hashtag #CharlieViveConNoi.

Alcuni militanti hanno inoltre urlato i nomi di varie regioni italiane associandole all’aggettivo “libero”, in particolare riferendosi a Veneto e Lombardia. Non è mancata anche una battuta su Roberto Vannacci: “Vannacci è moderato, noi no”.