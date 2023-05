Post covid. New York affronta la sfida dell’immigrazione con la fine delle restrizioni di ingresso al confine messicano

Roma, 15 maggio 2023 – New York City si sta preparando per un possibile afflusso di migranti con la fine delle restrizioni di ingresso al confine messicano durante l’emergenza Covid. Le autorità stanno lavorando instancabilmente per evitare di essere colte impreparate e stanno valutando diverse alternative per offrire alloggio ai nuovi arrivati.

Secondo Fabien Levy, portavoce del sindaco di New York, Eric Adams, la città si trova nel mezzo di una “crisi umanitaria” e sta aprendo strutture per l’ospitalità, ma il problema principale è la mancanza di spazio disponibile.

Una delle opzioni prese in considerazione è quella di alloggiare i migranti nella palestra di una scuola a Coney Island. Tuttavia, questa proposta ha scatenato la rabbia e la preoccupazione di molti genitori, alimentando le critiche nei confronti dell’amministrazione cittadina e statale, ritenute incapaci di far fronte a questa emergenza.