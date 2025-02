Presentazione del saggio “Esseri Umani Uguali” il 21 febbraio alla Libreria Libraccio di Roma

Roma, 19 febbraio 2025 – Venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 18:00, la Libreria Libraccio di via Nazionale a Roma ospiterà la presentazione del saggio Esseri Umani Uguali. Una ricerca sulle radici del razzismo, pubblicato da L’Asino d’oro edizioni. Un’opera di grande attualità che affronta il tema del razzismo da diverse prospettive, attraverso un’analisi multidisciplinare che spazia dalla psichiatria alla filosofia, fino alla politica. Il volume è firmato da un team di autori composto da Carolina Carbonari, Rossella Carnevali, Filippo Montanelli, Ada Montellanico e Simone Roffi.

Alla presentazione interverranno Alice Masillo, Kwanza Musi Dos Santos e Jean-Leonard Touadi, oltre agli stessi autori, che accompagneranno il pubblico in una riflessione approfondita sulle radici e sulle manifestazioni del razzismo nella società contemporanea.

Un’analisi del razzismo: tra micro-aggressioni, pensiero filosofico e politiche migratorie

Il libro esplora il razzismo come un fenomeno complesso e stratificato, che si manifesta tanto nelle micro-aggressioni quotidiane quanto nelle politiche migratorie e nelle teorie filosofiche che hanno influenzato la cultura occidentale. Gli autori pongono l’accento sulle conseguenze del razzismo sulla salute mentale di chi lo subisce e sull’aspetto patologico che caratterizza chi lo perpetua. L’obiettivo è comprendere le distorsioni cognitive che portano a percepire come inferiori persone con caratteristiche diverse, in particolare per il colore della pelle.

Attraverso testimonianze dirette, il volume fornisce un’analisi della drammatica attualità del fenomeno. Tra le voci presenti nel libro ci sono quelle della scrittrice e attivista Nogaye Ndiaye, dello scrittore e antropologo angolano Simão Bengui Eduardo e del musicista e mediatore culturale senegalese Dudù Kouate, le cui esperienze offrono un quadro vivido delle conseguenze sociali e umane del razzismo.

Gli autori

Carolina Carbonari : laureata in Scienze filosofiche presso l’Università Roma Tre, giornalista pubblicista e professionista della comunicazione.

: laureata in Scienze filosofiche presso l’Università Roma Tre, giornalista pubblicista e professionista della comunicazione. Rossella Carnevali : psichiatra e psicoterapeuta, esperta di salute mentale nel contesto migratorio, con numerose pubblicazioni sul tema.

: psichiatra e psicoterapeuta, esperta di salute mentale nel contesto migratorio, con numerose pubblicazioni sul tema. Filippo Montanelli : esperto di gestione delle risorse umane, con un background in Storia contemporanea e Relazioni internazionali. Ha collaborato con Medici Senza Frontiere per la tutela legale dei soccorritori nel Mediterraneo.

: esperto di gestione delle risorse umane, con un background in Storia contemporanea e Relazioni internazionali. Ha collaborato con Medici Senza Frontiere per la tutela legale dei soccorritori nel Mediterraneo. Ada Montellanico : cantante jazz e autrice, da anni impegnata in ambito artistico e associativo per la difesa dell’uguaglianza e dei diritti civili.

: cantante jazz e autrice, da anni impegnata in ambito artistico e associativo per la difesa dell’uguaglianza e dei diritti civili. Simone Roffi: studioso della storia e delle culture dell’Africa subsahariana, fotografo e videomaker con una lunga esperienza di vita e lavoro in Angola.

Un invito alla riflessione

La presentazione di Esseri Umani Uguali si preannuncia come un’occasione unica per riflettere su un tema cruciale e attuale, esplorando il razzismo non solo come una questione sociale e politica, ma anche come una distorsione del pensiero umano che necessita di essere analizzata e contrastata con consapevolezza e impegno. L’evento sarà un’opportunità per confrontarsi con esperti del settore e con gli autori, con l’obiettivo di stimolare una maggiore presa di coscienza sulle implicazioni e sulle possibili soluzioni a questo problema globale.