Profughi dall’Ucraina: 112.098 quelli giunti finora in Italia

Roma, 10 maggio 2022 – Sono 112.098 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte fino a oggi in Italia, 106.725 delle quali alla frontiera e 5.373 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.

Sul totale, 58.334 sono donne, 15.256 uomini e 38.508 minori. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

L’incremento, rispetto a ieri, è di 712 ingressi nel territorio nazionale.