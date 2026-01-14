Rafforzare l’integrazione dei migranti partendo dai territori: l’esperienza RISE

Roma, 14 gennaio 2026 – Rafforzare l’integrazione dei migranti non significa soltanto offrire servizi, ma costruire relazioni, fiducia e partecipazione attiva nei territori. È su questa visione che si fonda RISE – Reinforcing Integration through Sponsorship Enhancement, un progetto europeo che promuove nuovi modelli di accoglienza comunitaria e di supporto all’inclusione sociale.

Coordinato dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), RISE è un’iniziativa transnazionale che coinvolge Italia, Belgio e Lituania, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle comunità locali nei percorsi di integrazione di migranti e rifugiati.

Al centro del progetto c’è il concetto di Community Sponsorship, un approccio che valorizza il contributo diretto di cittadini, volontari, istituzioni locali e attori del settore abitativo. Attraverso il loro coinvolgimento, RISE mira a facilitare non solo il sostegno sociale, ma anche l’accesso a soluzioni abitative adeguate, riconosciute come elemento chiave per un’integrazione stabile e duratura.

Un risultato concreto e strategico del progetto è lo sviluppo di toolkit pratici, pensati come strumenti operativi e linee guida per supportare amministrazioni, organizzazioni e comunità nell’implementazione di modelli di accoglienza sponsorizzata. Questi materiali contribuiscono a migliorare le opportunità di integrazione a livello locale, rendendo replicabili e sostenibili le buone pratiche sperimentate nei diversi contesti nazionali.

In un contesto europeo segnato da sfide sociali e abitative sempre più complesse, RISE dimostra come il coinvolgimento attivo dei territori possa diventare una leva fondamentale per costruire inclusione, coesione sociale e percorsi di autonomia per le persone migranti, trasformando l’accoglienza in un vero progetto condiviso di comunità.