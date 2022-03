Ramadan Mubarak!

Il Ramadan non è solo il mese del digiuno, è qualcosa di più grande che tocca i cuori e lascia un segno indelebile. È l’occasione di fiorire ogni anno, nonostante stress e dispiaceri, di rendersi conto della fortuna che abbiamo e di non darla per scontata. L’occasione di prenderci una pausa da una vita frenetica, veloce, che non si ferma mai.

Il Ramadan ci dà la possibilità di rallentare e di dedicarci a ciò che davvero conta nella vita. È la possibilità di recuperare il tempo perduto.

Mentre lo stomaco si sgonfia, l’anima e la mente si rigenerano.

E, contrariamente a ciò che si pensa, ogni giorno ci dà la forza e il coraggio necessari per affrontare non solo i mesi successivi, ma tutto l’anno, se riusciamo a coglierne gli insegnamenti.

Come detto, Ramadan non è solo digiuno. È anche il superamento di confini e di limiti che durante l’anno ci tengono lontani gli uni dagli altri.

Ramadan quindi significa anche riunirsi, ritrovarsi, ricercare quell’affetto perduto o dato per scontato, lasciando da parte i rancori e gli screzi ed imparare a perdonare. Imparare a perdonare è il primo passo per dimenticare e vivere una vita serena.

In questi ultimi anni, purtroppo, ci siamo abituati a una realtà nuova e difficile, in cui, stando lontano da casa e non potendo stare insieme, spesso manca una parte importante e fondamentale: la nostra famiglia.



