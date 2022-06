Razzismo a Pordenone: azienda vieta lo stage a due ragazzi marocchini

Roma, 28 giugno 2022 – Niente ragazzi di colore nell’azienda: questa è la regola. Nessuno stage, nessun posto, ma un vero e proprio veto sui nomi dei candidati. E solo perché hanno un colore della pelle diverso. E’ successo a due ragazzini di origine marocchina dell’Istituto superiore della zona di Sacile, nel Friuli occidentali. Di fronte al rifiuto l’insegnante è rimasta così basita di fronte a questo chiaro atto di razzismo da decidere di chiedere aiuto all’associazione immigrati di Pordenone.

Razzismo a Pordenone: azienda vieta lo stage a due studenti marocchini

Niente alternanza scuola-lavoro per loro. E solo perché di origine marocchina. Quello che è successo ai due studenti è un vero e proprio caso di discriminazione razziale a cui si è riusciti, alla fine, a porre rimedio grazie alla docente che si è rifiutata di accettare la situazione così com’era. Quindi, anche grazie all’eco dato alla notizia da Il Messaggero Veneto, è riuscita a trovare loro una collocazione in un’altra azienda. Un grosso aiuto è arrivato anche da Adolph Hackah, presidente dell’associazione ivoriani, che si è occupato della questione. “Erano stati rifiutati da più di un’azienda. Ammesso il resto della classe e soltanto loro tagliati fuori. La docente non se l’aspettava e ci è rimasta veramente male. Come tutti noi, del resto. Ma per fortuna, nel frattempo si è risolto tutto e ora potranno partecipare anche loro allo stage in azienda“, ha commentato. Se così non fosse stato, però, anche Confindustria Pordenone aveva dato la propria disponibilità per cercare una soluzione.

“Con lo scoppio della guerra in Ucraina, gli immigrati storici che vivono nelle nostre città sono spariti dai radar, mentre i problemi sono rimasti gli stessi”, ha aggiunto poi Luigina Perosa, volontari dell’associazione immigrati, sottolineando le difficoltà che gli stranieri sono costretti ad affrontare nel Nord-Est dell’Italia. “Ho accompagnato più di un immigrato all’incontro con gli agenti immobiliari – dice – e il ritornello non cambia: anche se si tratta di persone con un lavoro a tempo indeterminato, si sentono dire che i proprietari preferiscono non affittare agli stranieri“, ha detto in conclusione.

