Razzismo, Malika Ayane: “In Italia è un problema urgente che va risolto”

Roma, 29 maggio 2023- “A Milano, ma anche nelle altre grandi città credo, è piena di italiani che non vengono considerati tali. Questo è un problema che va risolto, è urgente, non si può continuare a crescere generazioni che si sentono escluse”. Durante una lunga intervista rilasciata a L’Espresso, Malika Ayane ha parlato anche del razzismo che dilaga in Italia.

Malika Ayane: “Il razzismo è un problema in Italia”

Tra il racconto di un progetto e l’altro, del suo libro e del prossimo appuntamento al Time in Jazz di agosto, durante l’intervista rilasciata a L’Espresso la cantante Malika Ayane, figlia di un padre marocchino e una madre italiana, ha parlato anche del razzismo che affligge l’Italia. “Non saprei. Non ho mai provato nulla del genere sulla mia pelle, anche perché sono talmente milanese…Mi dicono che per cinque minuti al giorno si vede che vengo da viale Ungheria, quando non riesco più a controllare la “ruspanza” e tutta la mia aplomb da signorina del centro viene smascherata”, ha dichiarato inizialmente.

“Su questo argomento tuttavia voglio dire una cosa, anche se la mia esperienza tutto sommato non è così importante. In ogni caso ho la fortuna di essere figlia di due culture: avendo una madre italiana, non ho mai avuto problemi di documenti, ma invece vedo che a Milano, ma anche nelle altre grandi città credo, è piena di italiani che non vengono considerati tali. Questo è un problema che va risolto, è urgente, non si può continuare a crescere generazioni che si sentono escluse“, ha aggiunto infine.

