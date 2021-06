Reddito di emergenza nuove domande dal 1 luglio: tutto quello che bisogna sapere

Roma, 16 giugno 2021 – L’Inps ha comunicato, tramite messaggio, le nuove modalità per ottenere le quote del reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le domande, è specificato, potranno essere presentate esclusivamente dal 1 luglio al 31 luglio 2021. Vediamo più nel dettaglio come fare.

Reddito di emergenza, nuove domande dal 1 luglio al 31 luglio

Le domande per il reddito di emergenza potranno essere presentate esclusivamente nel mese di luglio da coloro che rispettano i requisiti previsti. Nello specifico, i nuclei familiari potranno presentare domanda attraverso il sito internet dell’Inps, dopo essersi autenticati, oppure tramite gli Istituti di patronato. In ogni caso caso, nei prossimi giorni l’Inps invierà un ulteriore messaggio per togliere ogni dubbio riguardo ai requisiti e alle incompatibilità con altri benefici.

Intanto, ricordiamo che il reddito di emergenza è destinato a quelle famiglie che, a causa del covid, si sono trovate ad affrontare serie difficoltà economiche. In particolare, per ottenerlo i nuclei familiari devono avere un Isee inferiore a 15 mila euro, anche se c’è qualche eccezione. Per accedere al Rem è necessario che nessun membro della famiglia abbia un rapporto di lavoro dipendente o la pensione. Inoltre, non si devono avere ammortizzatori sociali, indennità Covid né essere titolari di Reddito di cittadinanza. Infine, la quota minima del reddito di emergenza pari a 400 euro viene erogata anche a chi ha un Isee fino a 30mila euro, ha la Naspi o la Discoll scaduta fra l’1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e non ha un contratto di lavoro.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia