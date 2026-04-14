Rimesse dall’Italia, un flusso che cresce e racconta storie di legami e futuro

Roma, 14 aprile 2026 – C’è un filo invisibile che ogni anno collega l’Italia a decine di Paesi nel mondo. È fatto di piccoli e grandi trasferimenti di denaro, di sacrifici quotidiani e di responsabilità familiari che attraversano continenti. Nel 2025 questo filo si è rafforzato ancora: secondo i dati della Banca d’Italia, le rimesse inviate dai cittadini stranieri hanno raggiunto gli 8,6 miliardi di euro, segnando una crescita del 3,9% rispetto all’anno precedente.

Non si tratta solo di un dato economico. È il segnale di una stabilità che resiste, anche in un contesto globale incerto. Lo dimostra l’andamento dell’ultimo trimestre, che registra un ulteriore aumento del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dietro questi numeri c’è una realtà concreta: lavoratori che, pur vivendo in Italia, continuano a sostenere le famiglie nei Paesi d’origine, mantenendo vivo un legame che è insieme affettivo ed economico.

Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato nella geografia di questi flussi. Il 2025 conferma una tendenza sempre più evidente: le rimesse si orientano verso Est. L’Asia è ormai il principale punto di riferimento, con una crescita significativa che supera gli 11 punti percentuali. È qui che si concentrano le traiettorie più dinamiche, con il Bangladesh saldamente al primo posto tra i Paesi destinatari, arrivando a quasi un quinto del totale. Subito dopo cresce con forza l’India, mentre il Marocco resta tra i principali poli di destinazione, seguito da vicino dalle Filippine.

Al contrario, si osserva un rallentamento verso altre aree storicamente rilevanti. L’Africa subsahariana registra un calo sensibile, così come diminuiscono i flussi diretti verso i Paesi dell’Unione Europea. È una trasformazione che riflette cambiamenti profondi nelle comunità migranti presenti in Italia e nei loro legami economici.

Anche guardando dentro i confini italiani emergono dinamiche interessanti. La Lombardia si conferma il principale punto di partenza delle rimesse, seguita dal Lazio e dall’Emilia-Romagna. Ma il vero dinamismo si concentra altrove: nel 2025 sono soprattutto Campania e Lazio a trainare la crescita, con città come Roma e Napoli che diventano veri e propri snodi strategici, in particolare nei flussi verso il Bangladesh. Qui si consolidano corridoi migratori ed economici sempre più strutturati, capaci di influenzare in modo diretto le traiettorie globali del denaro.

Eppure, quello che vediamo nelle statistiche è solo una parte della storia. I numeri ufficiali si basano sui trasferimenti tracciati da banche, Poste e operatori specializzati, ma una quota significativa continua a muoversi fuori dai circuiti tradizionali. Denaro portato a mano durante un viaggio, affidato a conoscenti, trasferito attraverso reti informali. Secondo alcune stime, questa componente potrebbe rappresentare tra il 10% e il 30% del totale, soprattutto nei rapporti con Paesi geograficamente più vicini. Una dimensione difficile da misurare, ma tutt’altro che marginale.

Nonostante questo, la tendenza è chiara: sempre più lavoratori utilizzano canali ufficiali, segno di una maggiore integrazione nei sistemi finanziari e di una crescente fiducia negli strumenti disponibili.

Le rimesse, in fondo, sono molto più di un indicatore economico. Raccontano una storia fatta di partenze e radici, di identità che si muovono tra più Paesi senza spezzarsi mai davvero. E mentre i numeri continuano a crescere, cresce anche il peso di questo fenomeno, silenzioso ma fondamentale, nel disegnare le connessioni tra l’Italia e il resto del mondo.