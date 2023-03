Roma città dell’accoglienza: riconosciuta la cittadinanza italiana a cinque neo diciottenni figli di stranieri

in

Roma, 17 marzo 2023 – Si è svolta questa mattina, in Campidoglio, la cerimonia di conferimento della cittadinanza italiana a cinque ragazzi neo diciottenni nati nel nostro Paese da genitore di origine straniera. Tra i presenti anche il sindaco della città di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore Andrea Catarci.

Il conferimento della cittadinanza italiana ai cinque giovani è stato particolarmente significativo in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Questa celebrazione rappresenta infatti l’importanza dei valori di solidarietà, uguaglianza e giustizia, che sono alla base della società italiana. Inoltre, l’evento ha sottolineato l’impegno di Roma per diventare sempre più un Paese inclusivo e multiculturale.

“Roma città aperta, accogliente e dell’integrazione. Questa mattina, in Campidoglio, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, all’assessore Andrea Catarci e alle consigliere e consiglieri capitolini, abbiamo conferito la cittadinanza italiana a cinque ragazzi diciottenni nati in Italia da genitori di origine egiziana, rumena, peruviana, filippina e ghanese. Da oggi Marim, Leonardo, Valeria, Kristi Mae Macalintal e Lelis Abbey sono cittadini italiani”, si legge in una nota della Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli.

“Simbolicamente hanno ricevuto copia della Costituzione Italiana e dello Statuto di Roma Capitale. Ed è stato emozionante e significativo farlo in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Perché tutti insieme possiamo contribuire a rendere l’Italia sempre più un Paese inclusivo e multiculturale”, riporta poi in conclusione il comunicato.

