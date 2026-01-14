Rosarno modello europeo di accoglienza: la Calabria protagonista al parlamento europeo

Roma, 14 gennaio 2026 – Rosarno e la Calabria si affermano come modello europeo di inclusione dei migranti e di rigenerazione dei territori. A sottolinearlo è stata Giusi Princi, eurodeputata di Forza Italia, intervenuta a margine di una tavola rotonda svoltasi al Parlamento europeo a Bruxelles.

All’incontro hanno partecipato 17 sindaci calabresi, con l’obiettivo di definire un Piano d’azione locale contro il razzismo e a favore dell’integrazione, valorizzando le buone pratiche già attive sul territorio.

Durante l’evento è stato presentato il caso di Rosarno, dove grazie ai fondi del progetto europeo Voices from Migration è nato il Villaggio della Solidarietà: un’iniziativa che ha trasformato beni confiscati alla criminalità organizzata in strutture abitative destinate ai migranti, favorendo inclusione sociale e riqualificazione urbana.

«In una fase di profonda trasformazione economica e demografica dell’Europa – ha dichiarato Princi – è fondamentale guardare all’immigrazione come a un fenomeno capace di contribuire al riequilibrio sociale e allo sviluppo dei territori».

Al progetto hanno aderito altri 16 comuni calabresi, tutti limitrofi a Rosarno, che condividono un piano comune contro la discriminazione e a sostegno dell’inclusione.

A conclusione della giornata è stata inaugurata all’Eurocamera la mostra fotografica “Rosarno, Capitale dell’Integrazione”, con testimonianze audiovisive di migranti che hanno preso parte al Villaggio della Solidarietà, si sono integrati nella comunità locale, sposati con cittadini rosarnesi o hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Un’esperienza che, secondo l’eurodeputata, rappresenta «un modello di successo da esportare in tutta Europa».