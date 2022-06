Salvini non vuole lo Ius scholae: “Basta la legge che c’è oggi”

in

Roma, 27 giugno 2022 – Il leader della Lega Matteo Salvini non cambia opinione sullo Ius scholae nonostante i sondaggi raccontano come nell’elettorato di Lega e FdI ci sia un’onda a favore dei diritti dei cittadini stranieri che studiano in Italia.

“La cittadinanza va maturata al compimento del 18esimo anno di età – ha detto nel fine settimana Salvini. Il nostro Paese con la legge attuale e tra quelli al mondo che danno più cittadinanza”.

Secondo il leghista “siccome è qualcosa di importante, ragazze e ragazzi quando compiono 18 anni saranno liberi di scegliere, come quando prendono la patente o quando facevano il servizio militare, che cittadinanza avere. Scorciatoie in questo momento mi sembrano controproducenti per gli stessi ragazzi, che vanno a scuola coi nostri figli e hanno tutti gli stessi diritti che hanno i nostri figli”.