Save the Children: il nuovo Papa Leone XIV vicino ai minori migranti, proseguendo l’impegno di Papa Francesco

Roma, 10 maggio 2025 – In un emozionante video messaggio, alcuni ragazzi provenienti da diversi Paesi del mondo hanno espresso le loro speranze a Papa Leone XIV, auspicando che continui il cammino intrapreso da Papa Francesco a sostegno dei più vulnerabili, in particolare i minori stranieri non accompagnati.

Omar, uno dei giovani protagonisti del video raccolto da Save the Children e da CivicoZero Società Cooperativa Sociale Onlus, ha espresso un desiderio semplice e potente: “Vorrei che questo nuovo Papa fosse come Francesco, che era molto buono”. Un altro ragazzo, Ousman, ha ricordato la necessità di aiutare non solo chi arriva in Italia, ma anche le persone italiane che vivono in difficoltà estreme. Idrissa e Kasem, invece, hanno sottolineato l’importanza della pace e della consapevolezza sulle condizioni di vita dei giovani cresciuti tra conflitti e guerre.

Attualmente sono 16.187 i minori stranieri non accompagnati presenti nel sistema di accoglienza italiano. Quest’anno, oltre 2.650 di loro sono arrivati via mare affrontando viaggi estremamente pericolosi. Dal 2008, Save the Children è attivamente impegnata nel garantire ai minori soli accesso ai diritti fondamentali, protezione e sostegno adeguato, prestando particolare attenzione ai traumi vissuti e alle aspirazioni future.

Il progetto “Civico Zero”, attivo a Roma dal 2009 e gestito in partnership con CivicoZero Onlus, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i minori migranti dai 14 ai 17 anni e per i neomaggiorenni fino ai 21 anni. Offre loro supporto concreto per l’apprendimento della lingua italiana, orientamento al lavoro, laboratori artistici e culturali, assistenza psicologica e sociale. Ad oggi, Civico Zero ha sostenuto oltre 24.000 giovani migranti, di cui più di 15.000 soltanto a Roma.

Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children, ha sottolineato l’importanza del messaggio iniziale di Papa Leone XIV, in cui il Pontefice ha invitato a “costruire ponti, con il dialogo e l’incontro” per garantire una “pace disarmata e disarmante, umile e perseverante”. Un messaggio che risponde direttamente ai bisogni profondi di migliaia di bambini e adolescenti, già segnati dalla fuga da guerre, violenze e povertà.