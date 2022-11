Sbarchi. Tajani: “Navi Ong non rispettano codice di condotta”

in

Roma, 15 novembre 2022 – “Sulla questione migratoria e il ruolo delle Ong il governo italiano non ha intenzione di cercare lo scontro con altri paesi dell’Ue, ma pone solo un problema politico, riguardo alle regole che vanno rispettate da parte di queste organizzazioni, e in particolare il codice di condotta quando impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare”.

Queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che a Bruxelles ha incontrato la stampa dopo aver partecipato al Consiglio Esteri dell’Ue, e dopo aver incontrato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Secondo il ministro degli Esteri, “il codice di condotta deve essere rispettato”, perché per le Ong “un conto è il soccorso in mare, altra cosa è avere un appuntamento in mezzo al mare, una cosa completamente diversa”.