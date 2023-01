Scarpa (PD): “Vergognosa strategia del governo contro le Ong”

Roma, 9 gennaio 2023 – La deputata del Partito Democratico, Rachele Scarpa, ha condannato duramente la strategia del governo in materia di migranti e ha accusato il Ministro dell’Interno, di essere “asservito” e “a disposizione” della destra, in particolare di Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno e leader della Lega.

Secondo Scarpa, il governo avrebbe adottato una strategia “incommentabile e sconcertante”, consistente nel rendere la vita impossibile a chi salva vite umane in mare, aumentando così le probabilità di morte per annegamento, e nel dirigere le navi e i migranti solo verso città governate dal centrosinistra. La deputata ha definito questo comportamento “arroganza e partigianeria scioccanti” da parte del governo.

Scarpa ha espresso solidarietà e stima per le amministratrici e gli amministratori locali costretti a fare i conti con questa strategia del governo e ha dichiarato che, se le accuse non verranno smentite e se non ci sarà un rapido cambio di registro, sarà necessario “usare tutti gli strumenti democratici a nostra disposizione per denunciare e fermare questa modalità sconclusionata e gravissima su un tema così serio e delicato”.