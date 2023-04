Schifani: “Ondata nuovi arrivi di migranti, verso stato emergenza”

Roma, 5 aprile 2023 “La situazione in Italia sembra essere al limite, con la possibilità di un’ondata migratoria imminente che potrebbe mettere a dura prova le strutture di accoglienza già precarie del paese”. Secondo il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è necessario intervenire sui paesi di partenza, in particolare sulla Tunisia, per limitare l’afflusso di migranti.

Il presidente Schifani ha sottolineato che la garanzia di stabilità istituzionale in Tunisia è essenziale per bloccare il fenomeno migratorio e ha chiesto un aiuto internazionale, incluso dal Fondo monetario internazionale, per aiutare il paese a mantenere la sua stabilità. Ha anche sottolineato che le migrazioni devono essere fermate alla radice e che i centri di accoglienza attuali non sono in grado di far fronte ai flussi migratori che si prevedono.

Il governo nazionale ha già disposto il potenziamento dei centri di accoglienza della Sicilia e della Calabria, ma il presidente Schifani ha riconosciuto che ci vorrà del tempo per far fronte alla situazione attuale. Si dovrà procedere a livello nazionale nella logica della veloce distribuzione dei migranti sbarcati sul territorio italiano.

La situazione in Italia richiede una risposta immediata e coordinata, sia a livello nazionale che internazionale. Il sostegno alla Tunisia per garantire la sua stabilità istituzionale potrebbe essere la chiave per prevenire ulteriori flussi migratori e la creazione di migliori condizioni di vita in loco. Tuttavia, è importante anche la disponibilità degli Stati europei a condividere l’onere dell’accoglienza dei migranti che giungono sul territorio italiano.