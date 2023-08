Scontro Schlein-Meloni sui migranti: “Governo disumano”, “Applichiamo la legge”

Roma, 24 agosto 2023 – In un acceso scontro verbale, la leader del Partito Democratico (Pd), Elly Schlein, ha criticato aspramente il governo guidato da Giorgia Meloni per le nuove regole introdotte dal cosiddetto “decreto Cutro” in materia di gestione dei migranti. Schlein ha attaccato frontalmente il governo, definendo le nuove disposizioni come un “reato di solidarietà” e accusando il governo di rendere più difficile il salvataggio delle vite in mare.

Secondo Schlein, il decreto Cutro prevede sanzioni severe per le navi che soccorrono un numero di migranti superiore a quanto stabilito dalle autorità, facendo riferimento ai casi dell’ONG Open Arms e della nave Sea-Eye. Schlein ha sottolineato che spesso è la stessa Guardia Costiera italiana a richiedere il supporto delle ONG per i soccorsi in mare e che la sanzione e la criminalizzazione delle navi che cercano di aiutare le persone in pericolo violano il diritto internazionale del mare. Ha criticato il governo per ciò che vede come un’assenza di una missione istituzionale europea di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, paragonandola a un’ipotetica “Mare Nostrum europea”.

Da parte sua, il governo guidato da Giorgia Meloni ha respinto le accuse di Schlein, affermando che il decreto Cutro non rappresenta un “reato di solidarietà”, ma piuttosto un’applicazione rigorosa delle leggi e dei principi esistenti in materia di immigrazione. La Premier Meloni ha argomentato che è importante evitare di agevolare l’immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, sottolineando che il vero atto di solidarietà è quello di fermare i viaggi della speranza e le tragiche morti in mare.

Il dibattito tra Schlein e il governo Meloni riflette una profonda divergenza di vedute sulla gestione dell’immigrazione e sulla solidarietà verso i migranti. Mentre Schlein e il Pd sostengono che è un dovere morale e umanitario salvare vite umane in mare e che le ONG stanno cercando di colmare un vuoto istituzionale, il governo Meloni sottolinea l’importanza di applicare leggi rigorose per prevenire l’immigrazione illegale e il traffico di persone.