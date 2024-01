Scuola, al via le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2024/2025. Tutte le procedure da seguire

Roma, 17 gennaio 2024 – Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024 sono aperte le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2024/2025. La procedura è online per le scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e per le scuole paritarie che, su base volontaria, hanno aderito al servizio.

Per compilare le domande di iscrizione bisogna collegardi con un’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS) alla piattaforma Unica del ministero dell’istruzione e del Merito (MIM), all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni. Sulla piattaforma ci sono le istruzioni, oltre che guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili (i percorsi di studio scelti, le competenze più richieste dal mondo del lavoro e i settori con maggiore offerta) e un servizio, “Scuola in Chiaro”, per esplorare la mappa di tutte le scuole.

Studenti stranieri

In una nota nota esplicativa inviata lo corso dicembre a tutte le scuole, il MIM ha ribadito che “agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana”. “Anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo” scrive il Ministero.



I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale potranno invece “recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica”. Sono quasi 900 mila gli studenti e le studentesse con cittadinanza non italiana nelle nostre scuole. Rappresentano oltre il 10% degli alunni e quasi nel 70% dei casi sono nati in Italia.

