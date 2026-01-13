Scuola: aperte le iscrizioni online alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027

Roma, 13 gennaio 2026 – Si sono aperte oggi alle ore 8.00 e si chiuderanno alle 20.00 del 14 febbraio le iscrizioni online alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma UNICA, messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come ricorda il Ministero, le iscrizioni online sono obbligatorie per le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado statale. La procedura online riguarda anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al sistema.

Per compilare la domanda di iscrizione è necessario accedere alla piattaforma UNICA del Ministero con un’identità digitale (SPID, CIE, CNS o eIDAS). All’interno del portale sono disponibili istruzioni dettagliate, guide ai percorsi di istruzione, tutorial, statistiche utili sui percorsi di studio più scelti, sulle competenze più richieste dal mondo del lavoro e sui settori con maggiore offerta occupazionale. È inoltre attivo il servizio “Scuola in Chiaro”, che consente di esplorare la mappa di tutte le scuole presenti sul territorio.

Il diritto-dovere all’istruzione, e quindi l’obbligo di iscrizione, vale anche per i minori stranieri presenti in Italia, indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei minori o dei loro genitori. Si tratta di un principio fondamentale di inclusione e tutela del diritto allo studio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorda inoltre che anche il genitore straniero privo di codice fiscale può effettuare l’iscrizione online, rivolgendosi alla scuola prescelta o, in alternativa, alla scuola attualmente frequentata dal figlio. Nel caso di minori appena arrivati in Italia e ancora sprovvisti di codice fiscale, è possibile creare un codice provvisorio, che sarà successivamente sostituito dall’istituzione scolastica con il codice fiscale definitivo.