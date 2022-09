A Teramo autobus e mensa gratis, ma solo per i bambini italiani

Roma, 23 settembre 2022 – Sì a mensa e trasporti gratuiti, ma solo per i bambini italiani. E’ quello che è successo nel comune di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Il 31 agosto 2022 è stata approvato una delibera che prevede dei bonus… Esclusivi. Per poter accedere all’incentivo destinato a coprire i costi della scuola, infatti, è necessario che almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o dell’Unione europea.

Scuola, a Teramo un bonus esclusivo per gli alunni italiani

Se i genitori provengono da un Paese fuori dall’Unione europea, quindi, non hanno la possibilità di accedere a questo bonus approvato dal comune di Montorio al Vomano. Di fatto, perciò, saranno costretti a pagare per il servizio, anche se vivono nelle condizioni economiche richieste per usufruire dell’incentivo. E nonostante siano residenti nel Comune, in regola con il permesso di soggiorno e con il pagamento dei tributi comunali.

Non si può quindi fare altro che definire queste regole una vera e propria ingiustizia. Anche perchè la delibera è in contrasto con l’ordinamento nazionale e internazionale, che tutela i minori con cittadinanza extra UE. Non solo: in questo modo si crea una forma di apartheid, con l’aggravante dell’utilizzo sui bambini. Per tutti questi motivi ASGI e ARCI si sono già unite per mobilitarsi contro questa delibera discriminatoria e razzista, depositando un ricorso al Tribunale di Pescara. Tramite il loro intervento, le associazioni puntano a sottolineare che queste politiche di esclusione non sono solamente illegittime dal punto di vista giuridico, ma contribuiscono anche a creare situazioni di emarginazione.

