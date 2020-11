Servizi. Il Consolato dell’Ecuador a Milano riapre al pubblico

Roma, 19 novembre 2020 – Il Consolato Generale dell’Ecuador a Milano informa alla comunità ecuadoriana in Italia che, dopo aver rispettato il protocollo di sicurezza a tutela della salute dei cittadini ecuadoriani, a causa dei casi positivi di covid-19 riscontrati all’interno del personale consolare lo scorso 4 novembre, aprirà l’attenzione al pubblico previo appuntamento da lunedì 16 novembre 2020.

Inoltre, il Consolato comunica che in conformità con le disposizioni del decreto italiano del 3 novembre 2020, questo Consolato Generale tornerà all’attenzione del pubblico applicando le misure di prevenzione stabilite dal Governo Italiano per prevenire la diffusione del virus; pertanto per acceder ai servizi consolari gli Ecuadoriani interessati dovranno precedentemente prendere appuntamento, programmabile su questo al link; https://bit.ly/CitasCGEM.

Per evitare spostamenti non necessari, i certificati di nascita, certificati vari e altri documenti possono essere richieste virtualmente scrivendo alla mail: info@ecumilan.org.



Nel processo di sanificazione il Consolato tiene a far sapere alla Comunità ecuadoriana che: