Sesto sbarco a Ravenna nel 2023: 57 migranti arriveranno mercoledì

Roma, 20 novembre 2023 – E’ confermato per mercoledì a mezzogiorno l’arrivo al porto di Ravenna della nave ONG ‘Geo Barents’ di Medici Senza Frontiere e dei 57 migranti salvati lo scorso venerdì al largo di Malta. I profughi, di cui 44 adulti e 13 minori non accompagnati tra i 15 e i 17 anni, provenienti principalmente da Bangladesh, Sudan del Nord, Egitto, Etiopia, Eritrea e Pakistan, saranno sbarcati al Terminal Crociere di Porto Corsini.

Migranti, la Geo Barents è in arrivo a Ravenna

Le operazioni di sbarco avverranno nella banchina del Terminal Crociere. Subito dopo, in collaborazione con il Comune di Ravenna, le procedure sanitarie e di polizia saranno effettuate presso il Pala de André. Un sopralluogo positivo ha verificato le condizioni logistiche e organizzative per le misure di accoglienza dei migranti.

I migranti saranno poi trasferiti al Pala De André in autobus, e non sono stati segnalati casi critici a bordo, ad eccezione di nove casi di scabbia già sotto trattamento. I 13 minori non accompagnati saranno ospitati nella struttura di Santa Maria in Fabriago a Lugo, mentre gli adulti saranno distribuiti regionalmente secondo il piano concordato con la Prefettura di Bologna. Nessun migrante rimarrà a Ravenna: le destinazioni, infatti, saranno Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì-Cesena, Rimini, Ferrara e Piacenza.

Questo sarà il sesto sbarco a Ravenna nel corso dell’anno, segnando una continuazione degli sforzi per gestire i flussi migratori nella regione.

>> Tutte le notizie di Stranieri in Italia