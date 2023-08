Sfide e prospettive: lavoro, immigrazione e l’economia italiana secondo il segretario generale Confesercenti Mario Bussoni

Roma, 23 agosto 2023 – Nell’attuale contesto italiano, il dibattito su temi cruciali come il lavoro e l’immigrazione sembra aver assunto una natura di radicalizzazione piuttosto che di condivisione. Come evidenziato da Mauro Bussoni, segretario generale di Confesercenti, commentando l’editoriale di Goffredo Buccini pubblicato ieri sul Corriere della Sera, questo fenomeno rischia di mettere in pericolo la coesione necessaria per affrontare le sfide economiche e sociali del Paese.

Bussoni ha condiviso all’Adn Kronos il suo punto di vista sull’attuale situazione, sottolineando l’importanza della condivisione e della cooperazione in temi come l’immigrazione e il lavoro. Questi argomenti, che dovrebbero essere trattati con pragmatismo e lungimiranza, sembrano essere stati polarizzati, creando divisioni all’interno della società. Il dibattito sul salario minimo e la contrattazione, ad esempio, dovrebbe essere affrontato con un approccio costruttivo, che tenga conto delle diverse prospettive politiche ma che miri al benessere dei lavoratori e alla stabilità economica.

Le preoccupazioni di Bussoni rispetto all’andamento economico italiano non sono da sottovalutare. La possibile situazione di rallentamento della produzione, l’incremento dell’inflazione e dei tassi di interesse potrebbero creare un quadro economico più complesso di quanto previsto. In questo scenario, diventa cruciale agire prontamente per garantire una maggiore redditività ai lavoratori e stimolare i consumi. L’idea di detassare gli aumenti contrattuali derivanti dai rinnovi dei contratti rappresenta un’interessante proposta volta a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori e a favorire la crescita economica.

Le imprese, colpite dagli effetti prolungati della pandemia, meritano un supporto adeguato. L’accesso al credito è un fattore chiave per la loro ripresa, pertanto, è fondamentale evitare un aumento sproporzionato dei tassi di interesse che potrebbe mettere a rischio la loro stabilità finanziaria.

Quanto alle misure governative per contrastare l’inflazione e l’impennata dei prezzi, Bussoni mette in dubbio la loro efficacia, definendole “misure di propaganda”. Ciò sottolinea l’importanza di politiche concrete e basate su dati reali per affrontare le sfide economiche. La demagogia rischia di distogliere l’attenzione dalle soluzioni pragmatiche e di lungo termine di cui l’Italia ha bisogno.