Solidarietà. I Filippini in Italia mandano aiuti ai connazionali in patria colpiti dai tifoni

Roma, 11 dicembre 2020 – Sin dall’inizio del mese di novembre i tifoni hanno creato numerosi danni nelle Filippine. Il paese è ancora scosso dal passaggio dei tifoni Molave (Quinta) e Goni (Rolly) che viene considerato il più potente dal 2013: ha ucciso 25 persone e causato danni a più di due milioni di persone. Dopo poche settimane un terzo tifone ha colpito il paese, Vamco (Ulysees) cha ha provocato una devastante alluvione nella maggior parte del paese, soprattutto a Manila.

Il tifone Vamco ha causato la morte di 67 persone e ha colpito duramente la zona di Cagayan al nord del paese. Tutto questo mentre il paese è in lotta contro il coronavirus con più di 1000 contagiati al giorno.

Alla richiesta di aiuto dopo il disastro è stata rapida la risposta della comunità dei filippini in Italia, particolarmente da parte della Comunità Filippina di Genova (FilCom Genova) che non ha esitato ad estendere il proprio aiuto di fronte a questa emergenza. I filippini residenti a Genova, pur passando anche loro un momento di difficoltà e crisi a causa del coronavirus, hanno risposto immediatamente e positivamente tramite un programma di sensibilizzazione per aiutare i connazionali colpiti dai tifoni.

Gli aiuti hanno raggiunto l’area di Cagayan e diverse provincie. La località di T. Elizaga Gattaran a Cagayan e di Saog a Marilao Bulacan sono stati i beneficiari di ‘Operasyon Tulong’ (o Assistenza Operativa) in collaborazione con le amministrazioni locali.

Anche il centro di evacuazione di località di Buli a Muntinlupa e alcune famiglie in Marikina, Isabela, Pampanga, Sta. Rosa Laguna e Quezon City hanno ricevuto aiuti e numerosi pacchi provenienti dall’Italia. La Comunità Filippini di Genova, come tutte le comunità filippine in Italia e tutto il mondo, si sono offerte volontarie per mobilitarsi e per poter continuare a raccogliere aiuti da inviare nei posti più colpiti dai tifoni.

Ogni anno le Filippine vengono colpite da una media di 20 tempeste e tifoni.

Pia Gonzalez Abucay

Leggi l’articolo originale su Ako Ay Pilipino: