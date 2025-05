Strage di migranti a El Hierro: il governatore delle Canarie chiede un intervento urgente dell’Unione Europea

Roma, 29 maggio 2025 – Un’altra tragedia del mare scuote le coste delle Isole Canarie, dove il governatore Fernando Clavijo lancia un grido d’allarme dopo l’ennesimo naufragio costato la vita a bambini, donne e uomini in fuga dalla miseria. L’episodio si è verificato nelle acque antistanti La Restinga, sull’isola di El Hierro, quando un caicco con circa 180 persone a bordo si è ribaltato a pochi metri dal molo, mentre era in fase di rimorchio da parte di una motovedetta del Salvataggio marittimo.

Il bilancio provvisorio è straziante: otto morti, tra cui tre bambini, quattro donne e una ragazza di 16 anni. Ma il numero dei dispersi potrebbe essere molto più alto, poiché alcune persone erano intrappolate nella parte bassa dell’imbarcazione, impossibilitate a uscire al momento dell’affondamento.

Clavijo ha parlato con voce rotta dall’emozione:

Di fronte a questa ennesima strage, il governatore ha chiesto una risposta forte e immediata dell’Unione Europea, definendo “grande” il senso di impotenza vissuto da chi, ogni giorno, assiste a questi drammi:

“Bisogna stare qui, vedere come i servizi di emergenza si portano via una bambina intubata su un’ambulanza per capire la dimensione reale dell’autentico dramma che si vive sulle coste delle Canarie.”