Stranieri e mondo del lavoro, la ripresa continua: migliorano ancora le dinamiche occupazionali, +100 mila attivazioni in un anno

Roma, 9 febbraio 2023 – È stata pubblicata ieri la Nota semestrale 2022 “Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia”, curata dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzata da Anpal Servizi spa. Si tratta di un aggiornamento ai primi due trimestri del 2022 dei principali dati di scenario contenuti nel XII Rapporto annuale pubblicato lo scorso settembre.

Dal I trimestre 2021, i dati Istat sulle Forze di Lavoro mostrano un complessivo miglioramento delle dinamiche occupazionali riguardo sia gli italiani che gli stranieri. Sembra rientrato il fenomeno del travaso di lavoratori dalle forze di lavoro all’inattività registratosi nel corso del 2020 a seguito della prima e più pesante fase pandemica e i dati del II trimestre 2022 mostrano la conferma del tasso di crescita delle nuove assunzioni su valori positivi e un consolidamento della domanda di lavoro.

Complessivamente, tra il II trimestre 2021 e il II trimestre 2022, come rivelano i dati del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni obbligatorie (SISCO), le attivazioni di rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato sono aumentate di oltre 500.000 unità, più di 100.000 delle quali riferite ai cittadini stranieri. Inoltre, vanno considerati i circa 66.500 contratti in somministrazione in più che risultano attivati nello stesso periodo, di cui più di 19.000 destinati a lavoratori comunitari ed extracomunitari.

FONTE NEWS: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali