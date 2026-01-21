Strategia antirazzismo dell’UE 2026-2030: l’Europa rilancia la lotta contro ogni forma di discriminazione

Roma, 21 gennaio 2026 – La Commissione europea ha adottato la nuova Strategia antirazzismo dell’UE 2026-2030, un quadro politico ambizioso che punta a costruire un’Europa libera dal razzismo, nella quale tutte le persone possano prosperare, partecipare pienamente alla società e contribuire alla stabilità e alla prosperità comune.

La nuova strategia si inserisce nel solco del piano d’azione UE contro il razzismo 2020-2025, rafforzandone gli obiettivi e aggiornandone gli strumenti. Secondo una nota della Commissione, negli ultimi cinque anni l’Unione ha compiuto progressi significativi, soprattutto nel rimuovere gli ostacoli strutturali legati alla discriminazione razziale e nell’integrare la lotta al razzismo nelle politiche europee. Tuttavia, i dati dell’ultimo Eurobarometro sulla discriminazione restano allarmanti: quasi due cittadini su tre ritengono che la discriminazione razziale sia ancora ampiamente diffusa nei propri Paesi.

Gli obiettivi della strategia 2026-2030

La Strategia antirazzismo dell’UE mira a contrastare il razzismo in tutte le sue forme, ponendo al centro alcuni assi fondamentali: la piena attuazione delle leggi antidiscriminazione, la promozione dell’inclusione nei settori chiave della vita sociale e la costruzione di partenariati antirazzisti a tutti i livelli della società.

Leggi più efficaci e tutela delle vittime

Un pilastro centrale riguarda il rafforzamento dell’applicazione delle norme esistenti. In particolare, sarà valutata l’attuazione della direttiva sull’uguaglianza razziale in vigore dal 2000, per individuare lacune, criticità e l’eventuale necessità di sanzioni più severe.

La strategia prevede inoltre un rafforzamento del quadro europeo contro l’incitamento all’odio e i reati generati dall’odio, con maggiore attenzione alla protezione delle vittime attraverso strumenti già esistenti come la direttiva sui diritti delle vittime. Verrà anche valutata l’armonizzazione delle definizioni di reati d’odio online, nel pieno rispetto della libertà di espressione. Un ruolo chiave sarà affidato agli organismi per la parità negli Stati membri, chiamati a garantire l’effettivo rispetto delle norme.

Inclusione nella vita quotidiana

La strategia punta a radicare l’azione antirazzista nella vita di tutti i giorni. È previsto il lancio di una campagna europea sull’uguaglianza, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini.

Particolare attenzione sarà dedicata alla parità di accesso a settori fondamentali come istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio. La Commissione sosterrà gli Stati membri nell’eliminare i pregiudizi nelle pratiche sanitarie, nel migliorare l’accesso al mercato del lavoro e condurrà uno studio sugli alloggi per valutare rischi e soluzioni per i gruppi più vulnerabili. Centrale sarà anche il miglioramento della raccolta e analisi dei dati sull’uguaglianza, nel rispetto dei quadri giuridici nazionali.

Uno sforzo collettivo europeo

Realizzare un’Unione libera dal razzismo è definito dalla Commissione come uno sforzo comune. La strategia richiama alla cooperazione multilivello tra istituzioni UE, Stati membri, enti locali e regionali, società civile, settore privato, mondo accademico e organizzazioni internazionali.

Proseguirà inoltre il lavoro del coordinatore antirazzismo dell’UE, figura chiave per favorire dialogo, confronto e interazione costruttiva. Infine, nel prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione propone di aumentare il sostegno alle organizzazioni della società civile che operano contro il razzismo, attraverso il programma AgoraEU – Democrazia, cittadini, uguaglianza, diritti e valori.

Con la Strategia antirazzismo 2026-2030, l’Unione europea ribadisce che la lotta alla discriminazione razziale non è solo una questione di diritti, ma una condizione essenziale per la coesione, la democrazia e il futuro dell’Europa.